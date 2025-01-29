سوريا: إلغاء العمل بدستور 2012 وجميع القوانين الاستثنائية

وكالات

أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، اليوم الأربعاء، انتصار الثورة السورية العظيمة واعتبار الثامن من ديسمبر من كل عام يوما وطنيا، مهنئا الشعب السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه.

وقال عبد الغني، إنه تقرر إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، كما أشار إلى حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه.

كذلك، أعلن عبد الغني، حل جيش النظام السوري البائد وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، فضلا عن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بفروعها وتسمياتها المختلفة وجميع الميليشيات التي أنشأها.

وأضاف الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية: "نعلن تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين"، مؤكدا حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية وتدمج في مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أعلن عبد الغني حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان.

وفي نهاية خطابه، أشار عبد الغني إلى أنه تم تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.

وأوضح عبد الغني إلى أن قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع تولى رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، مضيفا "يقوم أحمد الشرع بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية".