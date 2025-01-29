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الأمم المتحدة: لم نحصل على إجابات من إسرائيل بشأن آلية تنفيذ قانون حظر الأونروا

08:59 م الأربعاء 29 يناير 2025

الأمم المتحدة

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وكالات

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تواصلت مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحصول على توضيحات بشأن آلية تنفيذ قانون حظر عمل الأونروا ولم نحصل على إجابات واضحة.

وأكد المتحدث، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ستواصل الوفاء بمهامها طالما كان ذلك ممكنا.

وأوضح المتحدث، أن موقف الأمم المتحدة يقوم على عدم شرعية المستوطنات التي تقيمها إسرائيل في الضفة الغربية وعلى أهمية تطبيق حل الدولتين.

كان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قال، أمس الثلاثاء، إن تل أبيب أبلغت مجلس الأمن أن حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ خلال يومين.

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الأمم المتحدة قانون حظر عمل الأونروا الاحتلال الإسرائيلي الأونروا
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