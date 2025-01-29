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سوريا.. العمليات العسكرية تعلن حل الجيش وحزب البعث ومجلس الشعب

08:44 م الأربعاء 29 يناير 2025

الجيش السوري

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وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، أن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبدالغني سيلقي بيان إعلان انتصار الثورة السورية.

وهنّأ الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، الشعب السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، مضيفا "نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة واعتبار الثامن من ديسمبر من كل عام يوما وطنيا".

وأعلن عبد الغني، إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، كما أشار إلى حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه.

كذلك، أعلن عبد الغني، حل جيش النظام السوري البائد وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، فضلا عن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بفروعها وتسمياتها المختلفة وجميع الميليشيات التي أنشأها.

وأضاف الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية: "نعلن تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين"، مؤكدا حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية وتدمج في مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أعلن عبد الغني حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان.

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