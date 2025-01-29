التلفزيون السوري: أمير قطر يزور دمشق غداً الخميس

دمشق - (د ب أ)

قال مصدر دبلوماسي عربي في دمشق، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعتزم زيارة دمشق يوم غد الخميس في أول زيارة لزعيم عربي إلى دمشق بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وذكر التلفزيون العربي السوري أن أمير قطر سيزور دمشق غدا، نقلا عن مصادر إعلامية.

وأكد المصدر الدبلوماسي العربي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن "زيارة أمير قطر لدمشق لها رمزية كبيرة باعتبار قطر من الدول التي وقفت الى جانب الشعب السوري وقدمت دعماً سخيا للثورة السورية وتحديدياً في مناطق الشمال السوري".

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار العاصمة السورية دمشق في 16 من الشهر الجاري والتقى مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وأعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع الشرع أن أمير قطر سيزور دمشق قريبا، وقال إن سوريا على أبواب مرحلة جديدة من تاريخها، وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة.

وقبيل زيارة أمير قطر إلى دمشق أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا عن خطاب النصر الذي سيلقيه قائد الادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.