ترامب يستعد للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال أمريكا العام المقبل

نيويورك - (أب)

يعكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وضع الخطط الخاصة بالاحتفال بالذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة بإقامة "احتفالية استثنائية" وتشييد نصب تذكاري وطني جديد.

ووفقا لوثيقة للبيت الأبيض تمت مشاركتها مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، من المتوقع أن يوقع ترامب أمرا تنفيذيا اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق عمل للتنسيق والتخطيط لهذه الفاعلية، وسوف تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيسها في 4 يوليو 2026.

ومن المتوقع أيضا أن يحيي الأمر التنفيذي خطط ترامب لبناء "حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين" مع نصب تماثيل تخلد ذكرى 250 شخصية تاريخية وتكليف فنانين بعمل تماثيل لأول 100 شخصية.

وفي خطاب ألقاه عام 2020 بمناسبة عيد الاستقلال في جبل رشمور في داكوتا الجنوبية، أعلن ترامب لأول مرة عن خططه لإنشاء ما وصفه بأنه سيكون "نصبا تذكاريا جديدًا لعمالقة ماضينا".

ولم يتم اختيار أي موقع ولم يمول الكونجرس الحديقة، وألغى الرئيس جو بايدن بعد توليه المنصب في عام 2021 فريق العمل الذي شكله ترامب لإنشاء النصب التذكاري.