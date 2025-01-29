إعلان

وزير الخارجية السوري: ننتهج سياسة طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل

08:12 م الأربعاء 29 يناير 2025

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إن الإدارة السورية الجديدة نجحت في رسم هوية سورية لائقة تعبر عن تطلعات الشعب وتؤسس لبلد يقوم على الحرية والعدل والكرامة.

وأشار الشيباني، إلى أن سوريا تنتهج سياسة طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل الشعب السوري، مضيفا "هدفنا المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يسوده التعاون والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية".

وأوضح الشيباني، أن الإدارة السورية الجديدة ستحاول في سياسة سوريا الخارجية أن تعمل على خفض التوتر الإقليمي وإرساء السلام، مؤكدا أن سوريا تولي أهمية خاصة لروابطها العربية وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة.

وكشف الشيباني، الإدارة الجديدة تمكنت من الحصول على استثناءات وتعليق عقوبات أمريكية وأوروبية، مؤكدا أن ذلك سيعود بالنفع ويشجع على المشاركة والمساهمة والدعم للدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري الإدارة السورية الجديدة سوريا تنتهج سياسة طمأنة الخارج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تقارير: البيت الأبيض يلغي مذكرة لتجميد المنح الفيدرالية بعد يوم من إصدارها

إعلان

إعلان

سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين