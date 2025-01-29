وزير الخارجية السوري: ننتهج سياسة طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إن الإدارة السورية الجديدة نجحت في رسم هوية سورية لائقة تعبر عن تطلعات الشعب وتؤسس لبلد يقوم على الحرية والعدل والكرامة.

وأشار الشيباني، إلى أن سوريا تنتهج سياسة طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل الشعب السوري، مضيفا "هدفنا المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يسوده التعاون والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية".

وأوضح الشيباني، أن الإدارة السورية الجديدة ستحاول في سياسة سوريا الخارجية أن تعمل على خفض التوتر الإقليمي وإرساء السلام، مؤكدا أن سوريا تولي أهمية خاصة لروابطها العربية وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة.

وكشف الشيباني، الإدارة الجديدة تمكنت من الحصول على استثناءات وتعليق عقوبات أمريكية وأوروبية، مؤكدا أن ذلك سيعود بالنفع ويشجع على المشاركة والمساهمة والدعم للدولة.