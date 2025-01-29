ترامب يستأنف ضد حكم إدانته في قضية "أموال الصمت"

نيويورك - (أ ب)

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الحكم الصادر بإدانته بتهمة دفع مال مقابل الصمت، سعياً لشطب الحكم الذي جعله أول شخص ذي سجل إجرامي يفوز بالمنصب.

وفي 7 يناير الجاري، رفضت قاضية بمحكمة الاستئناف تأجيل النطق بالحكم المخطط له بقضية أموال الصمت ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وفي حكم بعد جلسة استماع طارئة، رفضت القاضية إيلين جيسمر طلب ترامب بإصدار أمر فوري بإعفائه من صدور حكم ضده، بينما يطعن على قرار خوان ميرشان بتأييد الحكم التاريخي.

وكانت هذه ثاني مرة يتم فيها رفض طلب ترامب.

ولجأ ترامب إلى شعبة الاستئناف في محكمة الولاية بعد يوم من رفض ميرشان طلبه الأول بإرجاء الحكم لأجل غير مسمى.