إعلان

ترامب يستأنف ضد حكم إدانته في قضية "أموال الصمت"

07:53 م الأربعاء 29 يناير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيويورك - (أ ب)

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الحكم الصادر بإدانته بتهمة دفع مال مقابل الصمت، سعياً لشطب الحكم الذي جعله أول شخص ذي سجل إجرامي يفوز بالمنصب.

وفي 7 يناير الجاري، رفضت قاضية بمحكمة الاستئناف تأجيل النطق بالحكم المخطط له بقضية أموال الصمت ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وفي حكم بعد جلسة استماع طارئة، رفضت القاضية إيلين جيسمر طلب ترامب بإصدار أمر فوري بإعفائه من صدور حكم ضده، بينما يطعن على قرار خوان ميرشان بتأييد الحكم التاريخي.

وكانت هذه ثاني مرة يتم فيها رفض طلب ترامب.

ولجأ ترامب إلى شعبة الاستئناف في محكمة الولاية بعد يوم من رفض ميرشان طلبه الأول بإرجاء الحكم لأجل غير مسمى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب تهمة دفع مال مقابل الصمت قضية أموال الصمت الرئيس الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام سوري: الفصائل توافق على تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية

إعلان

إعلان

سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين