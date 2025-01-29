ألمانيا.. البرلمان يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود

برلين - (د ب أ)

بدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وافق البرلمان الألماني اليوم الأربعاء على طلب للاتحاد المسيحي بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، وذلك حسبما أعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينج-إيكارت.

وفي المقابل، أعلنت جورينج-إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.