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ألمانيا.. البرلمان يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود

07:47 م الأربعاء 29 يناير 2025

البرلمان الألماني

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برلين - (د ب أ)

بدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وافق البرلمان الألماني اليوم الأربعاء على طلب للاتحاد المسيحي بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، وذلك حسبما أعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينج-إيكارت.

وفي المقابل، أعلنت جورينج-إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.

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البرلمان الألماني حزب البديل من أجل ألمانيا إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية كاترين جورينج
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