ألمانيا.. البرلمان يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود
07:47 م الأربعاء 29 يناير 2025
برلين - (د ب أ)
بدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وافق البرلمان الألماني اليوم الأربعاء على طلب للاتحاد المسيحي بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، وذلك حسبما أعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينج-إيكارت.
وفي المقابل، أعلنت جورينج-إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
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