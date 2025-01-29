بن غفير: الاتفاق مع حماس يضع كافة مواطني إسرائيل في خطر وجود

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق يضع كافة مواطني إسرائيل في خطر وجودي.

وزعم بن غفير، أن الطريقة الوحيدة لإعادة كافة الأسرى الإسرائيليين تتمثل في مواصلة القتال ووقف إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أنه يجب عدم التوقف قبل تقويض حكم حماس في قطاع غزة لمنع حدوث 7 أكتوبر مرة أخرى.

وأفادت تقارير، بأن مقترح حزب "قوة يهودية" الذي يتزعمه بن غفير بشأن اتفاق التبادل حصل على تأييد 6 أعضاء فقط في الكنيست.

بدوره، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن أن تصل إسرائيل لاتفاق مع من "قتلنا وأخذ منا الأسرى".

وأضاف كرعي "أعداؤنا يعرفون أن مصيرهم قد حسم ويجب العمل من أجل ضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لنا مستقبلا".

من جانبه، قال زعيم حزب معسكر الدولة بيني جانتس، إنه "يجب أن نكون جاهزين لإسقاط الحكومة إذا أسقط نتنياهو صفقة التبادل".