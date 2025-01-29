نواف سلام: نسعى لتشكيل حكومة لبنانية تعتمد على الكفاءات دون اعتبارات حزبية

وكالات

قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف نواف سلام، إنهم سيتجاوزون كل العقبات وسيسرعون في تشكيل الحكومة، مؤكدا على أن تأخير التأليف ليس من جانبه.

وتابع نواف سلام في حديث له من قصر بعبدا: "أريد حكومة تقوم على مبدأ فصل النيابة عن الوزارة وعلى الكفاءات الوطنية العالية وتكون حكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية ولا تمثيل فيها للأحزاب ولن أتراجع عن هذه المعايير".

وأوضح نواف سلام :"الحكومة الجديدة ستكون من 24 وزيراً ولا نريد مجلس نواب مصغر بل نريد حكومة فاعلة ومتجانسة".

وأشار نواف سلام: "المعايير نفسها ستطبق على الجميع وأنا من أنصار المرونة في التعامل مع الجميع وواثق من أننا سنتجاوز الصعوبات، ولا وزارة حكر على طائفة ولا وزارة ممنوعة على طائفة".

وتجمّع عدد من المواطنين اللبنانيين بعد ظهر اليوم الأربعاء، أمام منزل رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام في بيروت لدعمه ومطالبته بعدم الرضوخ للأحزاب السياسية في عملية تأليف الحكومة.

وطالب المواطنون نواف سلام بعدم الرضوخ لطلبات الأحزاب بتقاسم الحصص في عملية تأليف الحكومة، كما طالبوه بتأليف حكومة يكون وزراؤها من التكنوقراط ومن غير الفاسدين بعيداً عن الأحزاب السياسية بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن الرئيس المكلّف بتشكيل حكومة جديدة القاضي نواف سلام، منذ 13 يناير الحالي، لم يتمكن حتى الآن من تشكيلها.