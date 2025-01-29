الشرع: نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل بعكس المتعارف عليه بالحروب

وكالات

قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إننا "كسرنا القيد بفضل الله وحرر المعذبون ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان فكان النصر العظيم".

وأكد الشرع، أن النصر لهو تكليف بحد ذاته فمهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة، موضحا أن ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى هو العزم على بنائها وتطويرها.

وأشار الشرع، إلى أن الصفة المتعارف عليها في الحرب هي الخراب وسفك الدماء غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل، لافتا إلى أن أولويات سوريا ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بنية اقتصادية.