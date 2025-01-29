‌‏الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى لبنان السبت المقبل

وكالات

قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" في بيان، اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من يوم السبت المقبل، بمعدل 5 رحلات أسبوعية، بعد أن كانت علّقتها في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر ان تستأنف شركة "ترانسافيا"، أحد الفروع منخفضة التكلفة بمجموعة "إير فرانس كيه إل إم"، رحلاتها الجوية بين مطاري "باريس أورلي" وبيروت يوم 13 فبراير المقبل بنحو 3 رحلات في الأسبوع الأول.