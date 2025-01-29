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لبنان.. مواطنون يتجمعون أمام منزل نواف سلام لمطالبته بعدم الرضوخ للأحزاب السياسية

06:47 م الأربعاء 29 يناير 2025

القاضي نواف سلام

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بيروت - (د ب أ)

تجمّع عدد من المواطنين اللبنانيين بعد ظهر اليوم الأربعاء، أمام منزل رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام في بيروت لدعمه ومطالبته بعدم الرضوخ للأحزاب السياسية في عملية تأليف الحكومة.

وأعرب المواطنون الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية، عن دعمهم لسلام ولرئيس الجمهورية العماد جوزف عون.

وطالبوا سلام بعدم الرضوخ لطلبات الأحزاب بتقاسم الحصص في عملية تأليف الحكومة، كما طالبوه بتأليف حكومة يكون وزراؤها من التكنوقراط ومن غير الفاسدين بعيداً عن الأحزاب السياسية بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن الرئيس المكلّف بتشكيل حكومة جديدة القاضي نواف سلام، منذ 13 يناير الحالي، لم يتمكن حتى الآن من تشكيلها.

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