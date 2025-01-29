الرئيس اللبناني يؤكد عزم بلاده على تنفيذ الإصلاحات الضرورية

بيروت - (د ب أ)

أبلغ رئيس لبنان العماد جوزف عون نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون أن لبنان عازم على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وفق ما أعلنه في خطاب القسم.

واستقبل عون اليوم الأربعاء، عثمان ديون "وعرض معه الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان في كافة المجالات"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأبلغ الرئيس اللبناني مسؤول البنك الدولي أن "لبنان عازم على إجراء الإصلاحات الضرورية وفق ما أعلنه في خطاب القسم، وأن من أولى مهمات الحكومة الجديدة المباشرة بإعداد النصوص اللازمة للإصلاحات في مختلف المجالات".

وحدّد عون "أولويات المرحلة المقبلة بإعادة الإعمار لاسيما في المناطق التي دمرها العدو الإسرائيلي خلال اعتداءاته، إضافة إلى تفعيل عمل الإدارات الرسمية لاسيما تلك التي تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير الإدارة اللبنانية واعتماد التقنيات الإلكترونية لتسهيل المعاملات".

من جهته شدّد ديون "على رغبة البنك الدولي بمساعدة لبنان لمواجهة الظروف الصعبة التي مرّ بها"، لافتاً إلى "الاستعداد لعقد مؤتمر من أجل لبنان".

وأشار إلى "أهمية اعتماد إصلاحات تعزز ثقة المجتمع الدولي بلبنان"، لافتاً إلى "وجود قروض طويلة الأمد بقيمة 736 مليون دولار للبنان تنتظر موافقة مجلس النواب اللبناني".

وبعد اللقاء، قال ديون للصحفيين إن البنك الدولي "يعمل حاليا على تقييم سريع للأضرار يؤمن أساساً لإعادة البناء في لبنان، كما نحضر لمساعدة طارئة ستحال إلى مجلس إدارة البنك قريبا للموافقة عليها".

وأشار إلى أن "البنك سيقف الى جانب لبنان لمساعدته في هذا الوقت الصعب وفي المرحلة الانتقالية، لتمكينه من إعادة البناء والنهوض، وللتأكد من دعم ازدهار الشعب اللبناني بأكمله ومن دون استثناء"، مضيفاً "عملنا مع لبنان في أوقات عصيبة ونقف إلى جانبه اليوم وسنواصل ذلك في المستقبل".

يذكر أن لبنان كان قد أبرم اتفاقاً مع صندوق النقد على صعيد الموظفين في السابع من أبريل 2022، وطالب صندوق النقد لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي، إلا أن لبنان لم ينفّذ إلا جزءً يسيراً من الإجراءات المطلوبة.