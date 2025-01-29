وزير الخارجية الإسرائيلي: وباء معاداة السامية ينتشر في أستراليا دون رادع

سيدني - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على منصة إكس نقلته وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن "وباء معاداة السامية ينتشر في أستراليا دون رادع تقريبا.. نتوقع من الحكومة الأسترالية أن تبذل المزيد من الجهد لوقف انتشار هذا المرض!"

يأتي ذلك بعدما أحبطت الشرطة الأسترالية هجوما كبيرا يحتمل أنه معاد للسامية.

وأوضح رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينس، اليوم الأربعاء أن أجهزة الشرطة اكتشفت مركبة متنقلة (كارفان) محملة بمواد ناسفة في سيدني بشمال غرب البلاد في 19 يناير، وكان داخلها عنوان كنيس يهودي.

وقال مينس إن المتفجرات ذات قدرة تدميرية لمنطقة يبلغ قطرها 40 مترا، واصفا ذلك بأنه "تهديد خطير للغاية" على المجتمع.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن إحدى وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب تعمل منذ أيام لمعرفة المزيد عن مؤامرة الهجوم المزعوم.

وقال نائب مفوض الشرطة دافيد هادسون إن الشرطة لم تعتقل أي شخص على صلة مباشرة بواقعة الكارافان المحمل بالمواد الناسفة حتى الآن.

ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في عام 2023، ارتفع عدد هجمات الحرق العمد والكتابة على الجدران في أكبر المدن الأسترالية، سيدني وملبورن، اللتين تضمان 85٪ من السكان اليهود في البلاد.

وأصيب أحد المصلين بحروق في حريق اندلع في كنيس يهودي في ملبورن في ديسمبر الماضي.

وقال مينس: "هناك طريقة واحدة فقط لوصف ذلك وهي الإرهاب، وأضاف: "هذا ما نحن قلقون للغاية بشأنه".