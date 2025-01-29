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إسرائيل تطلق سراح 30 قاصرًا وامرأة ضمن صفقة غد

06:20 م الأربعاء 29 يناير 2025

الأسرى الفلسطينيين

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وكالات

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق الاحتلال سراحهم غدًا الخميس، موزعين كالتالي: 30 أسيرًا محكوم عليهم بالمؤبد، و20 محكوم عليهم بمدد مختلفة مقابل المجندة الإسرائيلية "اجام بيرجر".

وأضافت، 30 قاصرًا وامرأة مقابل الأسيرة الإسرائيلية "أربيل يهود"، أما الأسيرة "جادي موزيس" ستطلق حماس سراحها مقابل 30 معتقالًا فلسطينيًامنهم 27 محكومين بمدد مختلفة و 3 آخرين مؤبدين.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه سيتوزع الأسرى كالتالي: 33 أسيرًا مؤبدًا، و47 أسيرًا محكومين بمدد مختلفة، و30 قاصرًا وامرأة.

وقالت القناة ذاتها،إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج غدًا الخميس عن 110 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين، و 5 أسرى يحملون الجنسية التايلاندية.

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