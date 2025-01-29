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السودان.. أنباء عن مقتل ثمانية من قادة الدعم السريع

06:07 م الأربعاء 29 يناير 2025

قوات الدعم السريع بالسودان

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الخرطوم - (د ب أ)

لقي ثمانية من القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع حتفهم، بينهم القائد الميداني جلحة رحمة مهدي وشقيقه موسى الدولي، في ظروف غامضة يوم الثلاثاء.

ووفق ما أورده موقع الراكوبة السوداني اليوم الأربعاء، رجحت مصادر ميدانية أن يكون المستهدفين قد قُتلوا جراء ضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة السودانية، دون صدور تأكيد رسمي من الجهات العسكرية حتى اللحظة.

أكد عدد من قيادات الدعم السريع مقتل القائد الميداني في الدعم السريع "جلحة" ومعه عدد من القيادات الميدانية في قصف بمسيرة في منطقة حطاب بشرق النيل.

وقالت القيادات إن جلحة قتل برفقة شقيقه كما قتل عدد من القيادات من بينهم السليك عمر عيساوي وشقيقه، والطاهر جاه الله وسليم الرشيدي وهاشم الرشيدي.

ونعى عدد من قيادات الدعم السريع "جلحة" الذي كان يقود حركة شجعان كردفان قبل انضمامه إلى الدعم السريع.

وعلى نفس الصعيد، وصف الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع في مقطع فيديو على منصة إكس، ما يتردد عن تصفية جلحة بأنه كذب وتضليل.

من جهة أخرى أكدت مصادر عسكرية سيطرة الجيش على سلاح المظلات والمستشفى الدولي وتقاطع المؤسسة مساء الثلاثاء.

وبدأ الجيش من نهاية الأسبوع الماضي إحراز تقدم عسكري في بحري حتى تمكن من فك الحصار عن سلاح الإشارة والقيادة العامة وسيطر على مصفاة الجيلي.

وكان الجيش قد سيطر صباح الثلاثاء على أجزاء واسعة من غرب بحري، حيث أعلن السيطرة على عدد من المباني والمقرات الحكومية من بينها مبنى الإدارة العامة لتأمين منشآت النفط، ومدينة البراحة الطبية ومجمع الزرقاء بمدينة بحري وذلك بعد معارك عنيفة.

كما أحكم الجيش سيطرته على مباني وزارة التربية والتعليم وجامعة الزعيم الأزهري، بجانب سيطرته على مركز شرطة الصافية ومستشفى حاج الصافي.

وأكدت المصادر أن الجيش تمكن من السيطرة على كامل أحياء الصافية وشمبات ومناطق غرب بحري، بحسب موقع الراكوبة.

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