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إعلام عبري: جيش الاحتلال أنشأ مهبطًا للطائرات العمودية على جبل الشيخ بسوريا

05:59 م الأربعاء 29 يناير 2025

جيش الاحتلال أنشأ مهبطًا للطائرات العمودية على جبل

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ مهبطا للطائرات العمودية على جبل الشيخ في سوريا.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال سيبقى في جبل الشيخ عند الحدود اللبنانية السورية لفترة غير محددة لضمان أمن الجولان والبلدات الإسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، بإصابة 5 أشخاص بجروح نتيجة اعتداء إسرائيلي بطائرة مسيّرة اليوم على الأهالي في بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان.

كما أعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، إصابة 24 شخصًا بجروح جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة النبطية في جنوب لبنان.

وفي وقتٍ سابق، تحدث الجيش اللبناني عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المناطق الحدودية الجنوبية، مؤكدًا أن قواته تواصل الانتشار في بلدات جنوبية بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال منها.

ويأتي ذلك بعدما انقضت مهلة الـ60 يومًا التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب استمرت لأكثر من عام بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، لكن تم تمديدها حتى 18 فبراير المقبل.

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