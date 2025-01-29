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إسرائيل ستفرج عن 110 أسيرًا فلسطينيًا غدًا

05:46 م الأربعاء 29 يناير 2025

صفقة تبادل الأسرى أرشيفية

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وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج غدًا الخميس عن 110 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين.

وقالت القناة العبرية ذاتها، إنه إضافة للإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين غدًا، سيتم أيضًا إطلاق سراح 5 أسرى يحملون الجنسية التايلاندية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من جانب حركة حماس غدًا الخميس.

وفي المقابل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت قائمة بأسماء 69 معتقلًا من قطاع غزة وأماكن احتجازهم في سجونه ومعسكراته.

ومن المقرر إطلاق سراح الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس غدًا الخميس.

وسلمت الحركة 3 أسيرات إسرائيليات ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل مقابل الإفراج عن 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، وفي الدفعة الثانية سلمت 4 مجندات إسرائيليات أسيرات مقابل 200 معتقلًا فلسطينيًا.

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