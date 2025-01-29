حماس تثمّن موقف الرئيس السيسي بشأن التهجير
05:43 م الأربعاء 29 يناير 2025
وكالات
ثمّن حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض أي أفكار أو خطوات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو نقلهم إلى أي جهة تحت أي حجة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بالتهجير لأنه يؤثر على الأمن القومي المصري.
وأضاف الرئيس أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين.
حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس موقف الرئيس السيسي بشأن التهجير حماس تثمن موقف الرئيس السيسي مقترح ترامب لتهجير غزة حماس رفض أي خطوات لتهجير الفلسطينيين
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