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سوريا: الشرع سيبحث مع الفصائل العسكرية حل الجيش وحزب البعث

05:34 م الأربعاء 29 يناير 2025

أحمد الشرع

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن اجتماعا موسعا للفصائل العسكرية والثورية برئاسة أحمد الشرع يعقد بعد قليل في قصر الشعب، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماع الفصائل السورية بالشرع يناقش حل جيش النظام السابق وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية.

أوضحت المصادر كذلك، أن الاجتماع سيبحث حل جميع التشكيلات العسكرية والثورية والمدنية وضمها لهيكلية الدولة السورية.

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