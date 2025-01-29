سوريا: الشرع سيبحث مع الفصائل العسكرية حل الجيش وحزب البعث
05:34 م الأربعاء 29 يناير 2025
وكالات
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن اجتماعا موسعا للفصائل العسكرية والثورية برئاسة أحمد الشرع يعقد بعد قليل في قصر الشعب، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماع الفصائل السورية بالشرع يناقش حل جيش النظام السابق وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية.
أوضحت المصادر كذلك، أن الاجتماع سيبحث حل جميع التشكيلات العسكرية والثورية والمدنية وضمها لهيكلية الدولة السورية.
أحمد الشرع الشرع يبحث حل الجيش الشرع يبحث حل حزب البعث الفصائل العسكرية والثورية بسوريا اجتماع الفصائل السورية بالشرع
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:حماس تثمّن موقف الرئيس السيسي بشأن التهجير