"ترك أوكرانيا تقاتل وحدها".. زيلينسكي يهاجم بايدن بشأن الحرب الروسية

(وكالات)

انتقد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مشيرًا إلى أن أوكرانيا اضطرت إلى القتال بمفردها في بداية الحرب مع روسيا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأوضح زيلينسكي أنه حذر إدارة بايدن من التحركات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، مطالبًا بتدخل وقائي ودعم عسكري، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما أدى إلى أن كييف خاضت المعركة وحدها في بداية النزاع.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت بدأ فيه مسؤولون أوكرانيون بتوجيه اللوم إلى الديمقراطيين، الذين اعتبروهم سابقًا حلفاء، وذلك بعد وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة.

وفي هذا السياق، صرح ترامب سابقًا بأن الحرب الأوكرانية لم تكن لتندلع لو كان هو في البيت الأبيض، متعهّدًا بأنه سيحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط في حال إعادة انتخابه. لكن الكرملين اعتبر هذا الادعاء غير واقعي، حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الصراع معقد للغاية ولا يمكن إنهاؤه في يوم واحد.

وفي المقابل، اتهم ترامب زيلينسكي برفض الحلول السياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني يريد مواصلة القتال بدلاً من التفاوض على اتفاق سلام.