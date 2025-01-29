مسؤول إسرائيلي: قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا مقبولة لنا

وكالات

‌‏قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قائمة الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم غدا مقبولة لتل أبيب، وفق ما أوردته "العربية – الحدث" في بيان عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من جانب حركة حماس غدًا الخميس.

وفي المقابل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت قائمة بأسماء 69 معتقلًا من قطاع غزة وأماكن احتجازهم في سجونه ومعسكراته.

ومن المقرر إطلاق سراح الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس غدًا الخميس.

وسلمت الحركة 3 أسيرات إسرائيليات ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل مقابل الإفراج عن 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، وفي الدفعة الثانية سلمت 4 مجندات إسرائيليات أسيرات مقابل 200 معتقلًا فلسطينيًا.