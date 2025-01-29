بجانب 3 أسرى إسرائيليين.. أنباء عن خروج 5 تايلانديين ضمن صفقة غد

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه إضافة للإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين غدًا الخميس، سيتم أيضًا إطلاق سراح 5 أسرى يحملون الجنسية التايلاندية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من جانب حركة حماس غدًا الخميس.

وفي المقابل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت قائمة بأسماء 69 معتقلًا من قطاع غزة وأماكن احتجازهم في سجونه ومعسكراته.

ومن المقرر إطلاق سراح الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس غدًا الخميس.

وسلمت الحركة 3 أسيرات إسرائيليات ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل مقابل الإفراج عن 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، وفي الدفعة الثانية سلمت 4 مجندات إسرائيليات أسيرات مقابل 200 معتقلًا فلسطينيًا.