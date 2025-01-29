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"ممنوع تحت أي ظرف".. البحرية الأمريكية تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"

04:56 م الأربعاء 29 يناير 2025

البحرية الأمريكية

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(وكالات)

أصدرت البحرية الأمريكية، تعليمات صارمة لأفرادها بعدم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "ديب سيك" الصينية، مشددة على حظر استخدامها "تحت أي ظرف".

جاء هذا التحذير في بريد إلكتروني رسمي أُرسل تحت عنوان "تنبيه لأفراد الطاقم"، حيث أشار إلى "مخاوف أمنية وأخلاقية محتملة تتعلق بمصدر النموذج واستخدامه".

وأكد متحدث باسم البحرية الأمريكية، صحة الرسالة، موضحًا أنها تأتي ضمن "سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدي" التي يعتمدها رئيس قسم المعلومات في البحرية.

وشددت التعليمات على حظر استخدام "ديب سيك" سواء للأغراض المهنية أو الشخصية، مطالبة الأفراد بالامتناع عن تحميل التطبيق أو تثبيته أو استخدامه بأي شكل من الأشكال.

وفي تعليق سياسي على التطورات، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركة "ديب سيك" بأنها "جرس إنذار" للشركات الأمريكية، خاصة بعد أن أدى إطلاق التطبيق الصيني إلى تراجع كبير في أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

وتعد "ديب سيك" شركة ناشئة مقرها هانجتشو في شرق الصين، وقد أظهرت قدرتها على منافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي الأمريكيين باستثمارات محدودة.

في المقابل، أعلن ترامب الأسبوع الماضي عن مشروع ضخم بقيمة 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بالشراكة مع "سوفت بانك" اليابانية، و"أوبن آي"، و"تشات جي بي تي".

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