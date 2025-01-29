هآرتس: ترامب ينظر للقضية الفلسطينية بمنظور استيطاني بحت

وكالات



قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل اللاجئين من قطاع غزة تعكس مدى رؤيته الاستعمارية الكلاسيكية في التعامل مع القضايا الدولية.



وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ترامب ومستشاريه ينظرون إلى القضية الفلسطينية بمنظور استيطاني بحت، مضيفة أن ترامب بنى حملته الانتخابية على معاداة اللاجئين، والآن يتوقع من الدول العربية استقبال اللاجئين الفلسطينيين.



وأكدت "هآرتس" أن سيناريو تهجير الفلسطينيين "مستحيل"، حتى لو احتفل اليمين الإسرائيلي بتصريحات ترامب.



وتابعت الصحيفة العبرية، "الصور القادمة من ممر نتساريم للفلسطينيين تثبت أنهم ليسوا شعبًا يبحث عن فرصة للرحيل، بل شعب متمسك بحقه في العيش على أرضه بكرامة".



وأوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحب الصفقات التجارية، وينظر إلى الشرق الأوسط بعيون رجل أعمال في مجال العقارات.

ويأتي حديث الصحيفة العبرية، بعدما قدم دونالد ترامب مقترحًا لتهجير سكان غزة إلى الدول العربية المجاورة، تزامنًا مع عودة الغزيون إلى الشمال ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.