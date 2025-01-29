وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل ستبقى في جنين بعد انتهاء العملية العسكرية

(وكالات)

زار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، مخيم جنين شمال الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية "السور الحديدي" لليوم التاسع على التوالي.

وصرح كاتس بأن الهدف من العملية هو "هزيمة البنية التحتية الإرهابية في المخيمات الفلسطينية، والتي يتم تمويلها وتسليحها من قبل إيران" بحسب زعمه.

وأضاف كاتس أن "مخيم جنين لن يعود إلى ما كان عليه من قبل"، قائلًا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستبقى فيه بعد انتهاء العملية لضمان عدم عودة نشاطات المقاومة.

في السياق ذاته، وسعت قوات الاحتلال عملياتها في مخيم طولكرم، حيث أجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها وأبلغتهم بعدم العودة لمدة أسبوع ، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المباني المطلة على حارتي الشهداء والحمام، وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد إخلائها من السكان.

وقد أسفرت العملية العسكرية حتى الآن عن استشهاد 16 فلسطينيًا، وإصابة العشرات، إضافة إلى اعتقال العديد من الشبان الفلسطينيين، وسط تصعيد ميداني متواصل في الضفة الغربية.