إعلام عبري: الكنيست يصادق على قانون يسمح لليهود شراء الأراضي في الضفة

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الأربعاء، إن لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي صادقت على قانون يسمح لليهود شراء الأراضي في الضفة الغربية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن 58 عضوا بالكنيست أيّدوا مشروع القانون بينما عارضه 33 فقط.

ويهدف مشروع القانون الذي قدّمه النائب عن حزب "الصهيونية الدينية" موشيه سولمون، إلى إلغاء التشريع الأردني المُطبّق في الضفة الغربية قبل احتلالها عام 1967.

ويعمل التشريع الأردني على تنظيم عمليات بيع أو شراء الأراضي للفلسطينيين أو غير الأردنيين أو من هم من أصول عربية، إذ يتيح لهم الاستئجار عبر شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية.