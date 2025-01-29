وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيبقى بمخيم جنين بعد انتهاء العملية العسكرية فيه

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن مخيم جنين لن يعود إلى ما كان عليه بعد الانتهاء من العملية وسيبقى جيش الاحتلال في المخيم للتأكد من عدم عودة الإرهاب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 60 مبنى في مخيم جنين خلال أسبوع من العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيم.

وقالت الصحيفة العبرية إن جولة في المخيم تظهر بوضوح الدمار الواسع والخراب الذي حل به جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت أن معظم السكان غادروا المخيم، كما نقلت عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن جيش الاحتلال سمح للسكان بالمغادرة عبر طرق محددة.

ويأتي ذلك عقب العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية الأسبوع الماضي والتي أطلق عليها اسم "الجدار الحديدي" زاعمًا أنها تهدف للقضاء على الإرهاب.

وأطلقت إسرائيل العملية فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حماس حيز التنفيذ، وبعدها كثف الاحتلال ضرباته على الضفة الغربية وخصوصًا مدينة جنين ومخيمها.