إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيبقى بمخيم جنين بعد انتهاء العملية العسكرية فيه

04:32 م الأربعاء 29 يناير 2025

وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن مخيم جنين لن يعود إلى ما كان عليه بعد الانتهاء من العملية وسيبقى جيش الاحتلال في المخيم للتأكد من عدم عودة الإرهاب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 60 مبنى في مخيم جنين خلال أسبوع من العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيم.

وقالت الصحيفة العبرية إن جولة في المخيم تظهر بوضوح الدمار الواسع والخراب الذي حل به جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت أن معظم السكان غادروا المخيم، كما نقلت عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن جيش الاحتلال سمح للسكان بالمغادرة عبر طرق محددة.

ويأتي ذلك عقب العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية الأسبوع الماضي والتي أطلق عليها اسم "الجدار الحديدي" زاعمًا أنها تهدف للقضاء على الإرهاب.

وأطلقت إسرائيل العملية فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حماس حيز التنفيذ، وبعدها كثف الاحتلال ضرباته على الضفة الغربية وخصوصًا مدينة جنين ومخيمها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي مخيم جنين جيش الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: الكنيست يصادق على قانون يسمح لليهود شراء الأراضي في الضفة

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي