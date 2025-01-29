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مصادرة ممتلكات نجل الرئيس الأوكراني السابق لتهربه من الخدمة العسكرية

04:28 م الأربعاء 29 يناير 2025

الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو

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(وكالات)

أصدرت وزارة العدل الأوكرانية قرارًا بالاستيلاء على جميع ممتلكات أليكسي بوروشينكو، نجل الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، بعد تجاهله أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية.

ووفقًا لما نشره موقع "إنسايدر"، فقد فرضت السلطات غرامة إدارية على أليكسي بوروشينكو بقيمة 51 ألف جريفنا أي حوالي 1200 دولار أمريكي، استنادًا إلى قرار مفوضية منطقة بيشيرسك العسكرية في كييف، ولضمان تنفيذ العقوبة، قرر ممثل وزارة العدل مصادرة ممتلكاته.

وكانت وكالة الأنباء "يو إن إن" قد كشفت أن أليكسي تم تصنيفه رسميًا كـ"متهرب من الخدمة العسكرية"، فيما تشير وسائل إعلام أوكرانية إلى أنه وشقيقه يختبئان في لندن لتجنب التجنيد.

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بيترو بوروشينكو مصادرة ممتلكات نجل الرئيس الأوكراني السابق التهرب من الخدمة العسكرية
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