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"الترحيل من البلاد".. ترامب قد يصدر اليوم أمرًا تنفيذيًا لمكافحة معاداة السامية

04:13 م الأربعاء 29 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن وثيقة أمريكية حكومية، أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أمرًا تنفيذيًا بشأن مكافحة معاداة السامية.

وقالت الصحيفة، إن الأمر التنفيذي يوجه الوكالات الفيدرالية بإيجاد طرق لترحيل النشطاء المناهضين لليهود، كما ينص على ترحيل الأجانب الذين ينتهكون القانون بمن فيهم ناشطون مناهضون لإسرائيل.

وتابعت الوثيقة الأمريكية، "ينص الأمر التنفيذي على أن يزود رؤساء الوكالات الفيدرالية البيت الأبيض بتوصيات في غضون 60 يومًا.

وأشارت "نيويورك بوست"، إلى أن الأمر التنفيذي يحدد أيضًا خططًا لوزارة العدل للتحقيق في أي خطابات مؤيدة لحركة حماس.

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