حماس: جهود الإيواء وإدخال الخيام لغزة أقل من المطلوب

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن سكان شمال قطاع غزة يعانون من كارثة إنسانية كبرى جراء الدمار الكبير الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الحركة أن جهود الإيواء وإدخال الخيام لغزة أقل من المطلوب بالنظر لحجم الدمار والكارثة التي سببها الاحتلال، موضحة أن واجبها في هذه المرحلة الوقوف مع الشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الحياة لهم.

وأشارت إلى أن الواقع بشمال غزة يتطلب ضغط الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي على الاحتلال لإدخال الخيام والإغاثة.

وعاد أكثر من 300 ألف فلسطيني إلى شمال قطاع غزة صباح أول أمس الإثنين وظهر أمس الثلاثاء، بعدما انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من ممر نتساريم وفقًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.