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مقتل وإصابة 90 شخصًا خلال حادث تدافع في تجمع ديني بالهند

04:04 م الأربعاء 29 يناير 2025

الهند

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براياجراج - (أ ب)

لقي ما لايقل عن 30 شخصا حتفهم وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، خلال حادث تدافع في أكبر تجمع ديني في العالم، حسبما أعلنت الشرطة الهندية، وذلك أثناء تدافع المشاركين للغطس في المياه المقدسة خلال مهرجان ماها كومبه بشمالى الهند.


وقال رجل الشرطة فايباف كريشنا في مدينة براياجراج إنه تم نقل 60 مصابا إلى المستشفى.


ويعد الأربعاء يوما مقدسا خلال المهرجان الديني الذي يستمر ستة أسابيع، وكانت السلطات تتوقع أن يشارك 100 مليون من المصلين في طقوس الاستحمام عند التقاء نهري الجانج ويامونا ونهر ساراسواتي الأسطوري.


وقال يوجي اديتياناث أكبر مسؤول بولاية أوتار براديش في بيان متلفز إن التدافع وقع عندما هرع المشاركون إلى ملتقى نهر مقدس، محاولين تخطي حواجز تم إقامتها من أجل موكب الرجال المقدسين.

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الهند براياجراج تجمع ديني
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