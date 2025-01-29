بسبب إنجازاته "الغير عادية".. نائبة أمريكية تقترح وضع تمثال ترامب على جبل راشمور

(وكالات)

تقدمت النائبة الأمريكية والتابعة للحزب الجمهوري، آنا بولينا لونا، بمقترح لإدراج تمثال للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضمن النصب التذكاري الشهير في جبل راشمور، الذي يضم منحوتات أربعة رؤساء أمريكيين سابقين.

وأعلنت لونا، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها تقدمت رسميًا بمشروع قانون لوضع صورة ترامب على النصب، مبررة ذلك بـ"إنجازاته غير العادية للولايات المتحدة والنجاح الذي سيواصل تحقيقه"، معتبرة أن ذلك يستحق "أعلى درجات التقدير والشرف على هذا النصب الوطني".

يذكر أن نصب جبل راشمور، الذي شُيد بين عامي 1927 و1941 تحت إشراف النحات جوتزون بورجلوم، أُقيم احتفاءً بالذكرى السنوية الـ150 لتأسيس الولايات المتحدة، وهو منحوت في صخور الجرانيت بارتفاع 18.6 مترًا، ويضم صور جورج واشنطن، وتوماس جيفرسون، وثيودور روزفلت، وإبراهام لينكولن.

ويأتي هذا المقترح في أعقاب تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري، ليصبح الرئيس السابع والأربعين.