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أكسيوس: ويتكوف زار محور نتساريم في قطاع غزة

03:00 م الأربعاء 29 يناير 2025

غزة

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وكالات


نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، زار محور نتساريم في قطاع غزة مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.


وقال المسؤول الإسرائيلي، إن ويتكوف و ديرمر بحثا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتفتيش المركبات.


ووصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.


وذكرت الهيئة العبرية، أن ويتكوف سيقوم بجولة تفقدية في محور نتساريم قبل أن يتوجه إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


ومن المقرر أن يناقش الطرفان تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، وسط مساعٍ لتثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لمحادثات سياسية أوسع.


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