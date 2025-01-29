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بسبب تعاطفهم مع الأسرى.. سلطات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا في القدس الشرقية

02:47 م الأربعاء 29 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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القدس - (أ ب)

ذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت 12 فلسطينيا، في القدس الشرقية، أثناء الاحتفال بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة إنها اعتقلت الرجال، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت مقاطع فيديو، تم التقاطها في وقت سابق من الأسبوع، الرجال وهم يحتفلون بالإفراج عن السجناء من خلال التلويح بأعلام حماس وإطلاق النار في الهواء.

وأضاف الشاباك والشرطة إن الفلسطينيين الذين احتفلوا بإطلاق سراح السجناء انتهكوا الحظر، الذي فرضته إسرائيل عن "التعبير عن الفرح" و"التعاطف مع حماس" منذ سريان وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن عملية تفتيش كشفت عن أعلام لحماس وملصقات وألعاب نارية ومسدس "بي.بي" وأموال نقدية.

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