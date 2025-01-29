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حماس: السلطة الفلسطينية ترفض تشكيل حكومة وطنية أو لجنة إغاثة لغزة

02:09 م الأربعاء 29 يناير 2025

قطاع غزة

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وكالات


قال رئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش، إن السلطة الفلسطينية ترفض تشكيل حكومة وحدة وطنية أو لجنة إغاثة لقطاع غزة.


وأضاف درويش، "ندعو الفصائل للالتفاف حول هدف واحد وهو التحرير من الاحتلال"، كما دعا الأشقاء العرب لدعم غزة من أجل أن تتعافى.


وأشار رئيس المجلس القيادي لحماس، إلى أن عملية "طوفان الأقصى" كسرت أسطورة الاحتلال وأعادت فلسطين إلى الواجهة العالمية، مثنيًا على صمود الشعب الفلسطيني في غزة الذي جعله أيقونة عالمية للتحدي والمقاومة، مؤكدًا أن الشعب سيحقق النصر.


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غزة حركة حماس فلسطين
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