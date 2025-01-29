متمردو حركة "إم 23" يوسعون سيطرتهم على شرق الكونغو

جوما - (أ ب)

سيطر متمردون يحظون بدعم رواندا على مناطق كبيرة من أكبر مدينة بشرقى الكونغو، بما في ذلك مطارها، حسبما قالت الأمم المتحدة، وذلك في الوقت الذي انضم فيه رئيس رواندا اليوم الأربعاء للدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار.

واتسم الوضع في معظم مدينة جوما بالهدوء صباح اليوم الأربعاء، بعد يوم من تجمع الآلاف من الأشخاص الفارين على جوانب الطرق في ظل إطلاق الصواريخ وتدفق المصابين إلى المستشفيات المزدحمة.

وعلى الرغم من أن القوات الحكومية مازالت تسيطر على جيوب بجوما، فإن السكان الذين تحدثت إليهم وكالة أسوشيتد برس ( أ ب ) هاتفيا أمس الثلاثاء قالوا إن حركة متمردي إم 23 سيطرت على معظم المدينة.

وقال رئيس رواندا بول كاجامي عبر منصة "إكس" إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حول "الحاجة لضمان وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع للأبد".

وشاهد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في جوما مقاتلي إم 23 يجمعون أفراد القوات الحكومية الكونغولية وحلفائهم من ميلشيا وازاليندو في استاد المدينة، حيث يأخذ أفراد الحركة الأسلحة من منافسيهم.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه في دلالة على تزايد ثقة المتمردين، من المتوقع أن يصل كورنيل نانجا، زعيم ائتلاف من الساسة والجماعات المسلحة التي تحاول الإطاحة برئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي إلى جوما اليوم الأربعاء. ويشار إلى أن حركة ام 23 تعد العضو الأكثر أهمية في هذا التحالف.

ولم يعلق تشيسيكيدي بعد على الأزمة، وكان من المتوقع أن يلقى خطابا للأمة أمس الثلاثاء، ولكن ذلك لم يحدث.