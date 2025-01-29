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مقتل 18 شخصًا جراء تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان

01:29 م الأربعاء 29 يناير 2025

تحطم طائرة ركاب

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(وكالات)

لقي 18 شخصًا مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء تحطم طائرة تقل 21 راكبًا وطاقماً في ولاية الوحدة بجنوب السودان، وذلك حسبما ذكرت إذاعة "ميرايا" التابعة للأمم المتحدة.

وكانت الطائرة أقلعت من حقل نفطي في الولاية، وكان من بين القتلى الطيار ومساعده.

وكانت الطائرة تقل ركابا من ولاية الوحدة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.

ولم يذكر التقرير المزيد من التفاصيل، ولم يستجب وزير الإعلام بجنوب السودان، مايكل ماكوي على الفور لطلب التعليق للإذاعة التابعة للأمم المتحدة.

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تحطم طائرة ركاب جنوب السودان حقل نفطي
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