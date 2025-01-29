مصدر سوري: الشرع طلب من روسيا تسليم بشار الأسد

وكالات



نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سوري مطلع، أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع طلب من روسيا تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وقال المصدر إن الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه مع الجانب الروسي خلال أول محادثات أجراها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أثناء زيارته إلى دمشق، هو مواصلة المناقشات.

ومن جانبه، رفض المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، التعليق على التقارير التي تفيد بأن الإدارة السورية الجديدة قد طالبت بتسليم بشار الأسد، معتبرًا أن هذه المسألة "غير قابلة للنقاش" في الوقت الحالي.



وأكد الكرملين، أن موسكو تمضي قدمًا في بناء حوار مع الإدارة السورية الجديدة، في إشارة إلى تطورات المشهد السياسي في دمشق.