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قوات الاحتلال تهدم 10 منازل ومطعمًا ومصلى في الضفة الغربية والقدس

01:19 م الأربعاء 29 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

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رام الله - (د ب أ)

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 منازل، ومطعما، ومصلى في عدة محافظات بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن عمليات الهدم شملت أربعة منازل في الخليل، وخمسة منازل مأهولة، وعدة أسوار في قرية الديوك التحتا شمال غرب مدينة أريحا، ومنزلا مأهولا منذ خمس سنوات في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ومطعما مشيدا قبل خمس سنوات بمنطقة المخرور في بيت جالا في بيت لحم .

وأشارت إلى "هدم طواقم بلدية الاحتلال "مصلى التقوى"، في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس".

ووفق الوكالة، "نفذت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء ذلك 4332 شخصا، منهم 2320 طفلا".

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قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله الضفة الغربية القدس
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