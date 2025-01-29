شمال غزة يواجه تحديات كبيرة في استقبال العائدين من جنوب القطاع

غزة - (د ب أ)

أفادت بلدية غزة، اليوم الأربعاء، في بيان، بأن مدينة غزة تواجه تحدياتٍ كبيرة في استقبال وإغاثة العائدين من جنوب قطاع غزة.

ووجهت بلدية غزة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، نداءً عاجلاً للعالم العربي والإسلامي وللمجتمعِ الدّولي والمؤسسات الإغاثيةّ لتوفيرِ المواد الأساسيّة على وجهِ السّرعة.

وأكدت البلديةُ أنّ أهم الاحتياجات الفورية والعاجلة التي تتطلّبها المدينة تشمل براميل المياه ومصادر الطاقة وزيادة كمية الوقود وقطع الغيار والمواسير لصيانة شبكات المياه والصرف الصحي.

وأشارت البلدية إلى حاجتها للآليات الثقيلة والمتوسطة لأعمال الصيانة وفتح الشوارع وإزالة آثار العدوان، ومولدات الكهرباء لتشغيل آبار المياه، وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، وغاز الطهي لتلبيةِ احتياجات الأُسر وحماية الغطاء النباتي المتبقي في المدينة، والخِيام لضمان إيواء العائلات التي فقدت منازلها، والكرفانات لتوفير مساكن مؤقتة.

وشددت البلدية على ضرورة إدخال مواد البناء الأساسية وأهمها الأسمنت لأعمال الصيانة العاجلة للبنى التحتية وللمنازل والمرافق العامة، مؤكدة أن توفير هذه المواد مهم وضروري جداً للتخفيف من معاناة المواطنين ومساعدتهم على البقاء وبشكل خاص الأطفال والنساء والمرضى.