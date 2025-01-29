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البيت الأبيض: ترامب يسعى لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل

12:47 م الأربعاء 29 يناير 2025

البيت الأبيض

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(وكالات)

أصدر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بيانًا قال فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لنزع السلاح النووي بشكل كامل من كوريا الشمالية.

يأتي ذلك بعد قيام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بزيارة إلى منشأة لإنتاج المواد النووية في وقت سابق اليوم.

وتسعى بيونج يانج إلى تعزيز قدراتها النووية بشكل مستمر، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، إضافة لاختبار أسلحتها النووية في خطوة تثير قلق ومخاوف جيران بيونج يانج تحديدا سول.

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البيت الأبيض كوريا الشمالية ترامب
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