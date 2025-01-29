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داخلية غزة تحذر النازحين العائدين للشمال من الاقتراب للمنازل الآيلة للسقوط

12:36 م الأربعاء 29 يناير 2025

غزة

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وكالات

حذرت وزارة الداخلية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، النازحين العائدين إلى شمال القطاع من المنازل الآيلة للسقوط أو المتضررة بشدة وقد تشكل خطرًا على حياتهم.

وقالت الوزارة "نهيب بالنازحين العائدين أنه في حال وجود أية مخلفات حربية خطرة بين ركام وأنقاض المباني ضرورة عدم العبث بها وإبلاغ شرطة هندسة المتفجرات".

ويأتي ذلك عقب عودة أكثر من 300 ألف فلسطيني إلى شمال قطاع غزة منذ صباح أول أمس الإثنين وظهر أمس الثلاثاء، بعدما انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من ممر نتساريم.

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غزة النازحين المنازل الآيلة للسقوط
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