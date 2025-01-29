إغلاق 50 منظمة إنسانية دولية بأفغانستان بسبب تعليق المساعدات الأمريكية

كابول - (د ب أ)

أفاد نائب وزير الاقتصاد في حركة طالبان، عبد اللطيف نظري، بأن تعليق المساعدات الأمريكية أدى إلى إغلاق 50 منظمة إنسانية دولية منتشرة في 28 إقليما بأفغانستان.

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأربعاء، بأن نظري حث المجتمع الدولي على فصل المساعدات الإنسانية عن الأمور السياسية، مؤكدا أن "شعب أفغانستان لا يجب أن يعاني بسبب القرارات السياسية".

ويشار إلى أنه بعد أن عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قام بتعليق جميع المساعدات الأجنبية، بما يشمل الدعم المالي لأفغانستان، لمدة ثلاثة أشهر. وأدى القرار إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأفغاني الهش بالفعل، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في قيمة العملة الأفغانية.

ورغم مزاعم مسؤولي طالبان السابقة التي كانت تفيد بأن حكومتهم لا تعتمد على المساعدات الأجنبية، كشف التوقف المفاجئ للمساعدات الأمريكية عن نقاط ضعفهم المالية. وكان نظري قد رفض من قبل تهديدات ترامب، حيث أشار حينذاك إلى أن حكم طالبان مستقل تماما وغير متأثر بالضغوط الخارجية.