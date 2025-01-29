ساعر يؤكد عدم قبول إسرائيل حكم حماس لقطاع غزة

وكالات



قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إنه أكد لنظيرته الفنلندية إلينا فالتونين، عدم قبول إسرائيل بحكم حركة حماس لقطاع غزة، زاعمًا أنه يقوض أمنها واستقرارها الإقليمي، بحد تعبيره.



وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو، أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، أنه من المهم ضمان عدم قدرة حركة حماس على حكم قطاع غزة مرة أخرى.



وكانت حركة حماس تحكم قطاع غزة منذ عام 2007 بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه عام 2005، وبعد الحرب شددت تل أبيب على رفضها عودة الحركة لحكم القطاع الفلسطيني.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ الأحد 19 يناير الجاري لينهي حربًا استمرت 15 شهرًا راح ضحيتها أكثر من 47 ألف شهيدًا فلسطينيًا وتدمير نحو 70% من الوحدات السكنية والبنية التحتية للقطاع.





