نيويورك تايمز: مرشحة ترامب لرئاسة جهاز المخابرات التقت بمسؤول بارز في حزب الله

(وكالات)

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المرشحة المحتملة لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تولسي جابارد، التقت بمسؤول كبير في حزب الله اللبناني خلال زيارتها إلى لبنان وسوريا عام 2017، عندما كانت عضوًا في مجلس النواب الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جابارد، المعروفة بمواقفها غير التقليدية في السياسة الخارجية، تبنت نهجًا مغايرًا للخط الرسمي لواشنطن، حيث حملت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مسؤولية تأجيج الحرب في أوكرانيا عام 2022، بسبب ما وصفته بتجاهل المخاوف الأمنية الروسية.

ووفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على المعلومات الاستخبارية، فقد اعترضت وكالات التجسس الأمريكية مكالمة هاتفية بين اثنين من أعضاء حزب الله عقب زيارة جابارد، ناقشا فيها لقاءها بشخص وصفه أحدهم بـ"الرجل الكبير"، وهو مصطلح قد يشير إلى مسؤول بارز في الحزب أو إلى شخصية حكومية لبنانية ذات صلات بالحزب.

من جهتها، نفت جابارد بشدة هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لم تلتقِ بأي مسؤول من حزب الله خلال رحلتها، وهو ما أكده أيضًا أعضاء وفدها، لكنها اعترفت بعقد اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين، من بينهم رئيس المخابرات اللبنانية آنذاك، وبعض الشخصيات المقربة من حزب الله.

ويرى مقربون من جابارد أن التقارير الاستخباراتية تم تفسيرها بشكل خاطئ، مؤكدين أنها أبلغت السلطات الأمريكية بجميع لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين والسوريين خلال رحلتها عام 2017.