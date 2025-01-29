رئيس مجلس الدوما الروسي: مؤامرة اغتيال بوتين طريق مباشر نحو الحرب النووية

موسكو - (د ب أ)

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، إن مؤامرة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنقاشات حول هذا الأمر تشكل جريمة وتهديدا خطيرا للأمن العالمي.

وأضاف فولودين، عبر تطبيق تليجرام: " مجرد النقاش حول مؤامرة لاغتيال بوتين، جريمة وتهديد خطير للأمن العالمي وطريق مباشر نحو الحرب النووية. يجب على جميع المؤسسات الدولية أن تعتبر ذلك أساسا لفتح تحقيق"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأعرب فولودين عن اعتقاده بأنه وسط المواجهة الصعبة الحالية، يتعين على المجتمع الروسي أن "يدرك مستوى التحديات والتهديدات التي نواجهها، وبالتالي إدراك مسؤوليته الخاصة".

وذكر الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، أن إدارة جو بايدن فكرت في اغتيال بوتين.

وقال كارلسون إن السلطات الأمريكية اعتزمت بشكل عام الدخول في مواجهة انتحارية مع موسكو.

ووفقا لكارلسون، كان وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، "يدفع بقوة صوب حرب حقيقية" بين الولايات المتحدة وروسيا في آخر شهرين له بمنصبه.