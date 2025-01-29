وزير الخارجية يستقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وكالات

استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، وفدًا فلسطينيًا برئاسة حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و عضوية مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبدالعاطي حرص على استعراض جهود مصر الرامية لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الزمنية الثلاث، مؤكدًا استمرار اتصالات مصر بهدف تثبيت الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده.

وأكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا أيضًا على دعم مصر للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا.

كما حرص الوزير عبد العاطي على الاستماع لتقديرات الوفد لتداعيات التطورات الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير أو النقل خارج أراضيه.

وأشار إلى أنه من الضروري السعي نحو التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، حرص حسين الشيخ على نقل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن الشكر لمواقف وجهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.