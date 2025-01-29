روسيا ترفض التعليق على أنباء مطالبة الحكومة السورية الجديدة بتسليم الأسد

(وكالات)

رفض المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، التعليق على التقارير التي تفيد بأن الإدارة السورية الجديدة قد طالبت بتسليم الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، معتبرًا أن هذه المسألة "غير قابلة للنقاش" في الوقت الحالي.

وأكد الكرملين، أن موسكو تمضي قدمًا في بناء حوار مع الإدارة السورية الجديدة، في إشارة إلى تطورات المشهد السياسي في دمشق.

كما امتنع الكرملين عن التعليق على مزاعم تفيد بسعي دمشق للحصول على تعويضات من روسيا، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام سورية.

وتحدثت تقارير، أن الحكومة السورية الجديدة طالبت روسيا بتعويضات، خلال أول محادثات لها مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أثناء زيارته إلى دمشق.